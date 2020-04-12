台南市警六分局11日深夜在南區大成路破獲一處鐵皮屋職業賭場，當場逮獲主持人及賭客合計24人。令人驚訝的是，面對新冠肺炎疫情延燒，這一群人擠在小小的屋內聚賭時，居然還有賭客「要錢不要命」不戴口罩，員警只好提供口罩，並全面消毒及測量體溫，做好自身安全維護。

警六分局日前接獲情資，指有俗稱「天九牌」的職業賭場在轄區內流竄後，立即責成偵查隊與金華派出所共組專案小組展開蒐證。11日深夜員警見時機成熟，動員20名警力持搜索票前往南區大成路某鐵皮屋，當場查獲24人在屋內聚賭，現場並查扣監視器、房屋租賃契約書、帳單、千元假鈔籌碼等賭具一批及賭桌上賭金1010元等證物。

全案偵訊後，將主持人等4人依刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，至於參與賭博的20名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

專案小組在搜索過程中，發現部分賭客未戴口罩，員警除立即提供口罩讓全員佩戴，還即時量額溫、噴用消毒酒精，以避免傳染。警方還立即以市警察局配發的防疫酒精，全面消毒及測量體溫，做好自身安全維護。

警六分局長陳建民認為，防疫期間前往職業賭場的賭客，彼此間因近距離接觸易成為病毒散布的溫床，因此警方也將持續執法強度，打擊犯罪淨化社會治安，並積極防疫，絕不鬆懈。

(中時 )