「升聯」公司負責人文日升，10年前勾結非籍詐騙集團，佯稱國際難民基金管理人，在馬來西亞藏有英鎊500萬元，只需付倉儲費，可抽成20％，誘騙第一金控前董事長陳建隆與前女友前往馬國，再以「洗美金」詐騙手法，騙走1000萬。另文日升還與「升聯」名義負責人安月賜提供公司帳戶，協助國際駭客集團詐騙匯款，台北地院依詐欺罪判文日升3年6月、安月賜1年2月徒刑。

本案當年喧騰一時，陳建隆在本案爆發後，為讓另名黃姓陸籍女友來台，涉嫌加工塗改妻子、前經濟部長宗才怡的戶籍謄本，以便女友持布吉納法索國移民護照入台，涉嫌偽造文書罪，因傳拘不到遭北檢通緝，時效到2034年12月。

判決指出，文日升、林坤財（被判刑2年確定並執行完畢）及非裔男子JOHN AKAFIA、ISSAC MUDIAGAN、外籍華裔女子SONITA等人合謀行騙，文男對外佯稱是國際難民基金管理人，JOHN 假扮為迦納共和國外交官、ISSAC 為聯合國實驗室人員、SONITA為祕書。

林坤財經人介紹認識前第一金控董事長陳建隆當時的陳姓女友，2010年3月遊說陳女與陳建隆等人前往馬來西亞與文日升見面，文佯稱聯合國的國際難民基金管理人，在馬來西亞有筆非洲某失勢政客的英鎊500 萬元資金，他為受益人，信託給登記在聯合國的保全公司保管，但提領須付倉儲費用，且因該資金鈔券經特殊化學處理，尚須另購買特殊藥水還原才能用，倘若陳建隆等人願提供資金予以提領，可獲金額15至20％利潤。

文、林2人安排自稱聯合國實驗室人員ISSAC 以「洗美金」欺騙手法，將2 張類似美金紙鈔大小紙張，加入特殊藥水浸泡還原為美鈔，陳建隆及女友上當，籌措台幣1000萬元的馬來西亞幣給ISSAC 。之後文、林藉口雙方因談不攏回扣，ISSAC拂袖而去作為搪塞。

另文日升與升聯名義負責人安月賜，提供升聯公司帳戶，供國際駭客集團作為收款帳戶，駭客侵入俄羅斯KORABLIK-RLLC 公司及台灣金鴻羽公司電子信箱，2016年7月假冒金鴻羽員工名義，要求俄國公司將美金14萬6400元貨款匯入升聯公司帳戶。事後駭客集團將俄國公司匯款水單通知文，由文提領及轉帳，駭客集團甚至派人員來台向文取款美金7萬元，再匯往泰國。

(中時 )