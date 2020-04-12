謝昌年（前排右四）完成補選登記，與支持者高喊凍蒜。（謝昌年提供／巫靜婷苗栗傳真）

劉彥村（黃衣者）12日上午與家人及支持者前往銅鑼灣會館辦理補選登記。（劉彥村提供／巫靜婷苗栗傳真）

銅鑼鄉長候選人古素馨12日立起廣告看板，展現夫妻情誼。（巫靜婷攝）

謝昌年完成補選登記後，與妻子進行家戶拜票，展現企圖心。（謝昌年提供／巫靜婷苗栗傳真）

劉彥村派出胖卡加強競選宣傳。（劉彥村提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉長補選候選人登記，12日起一連3天在銅鑼灣會館舉行，因應防疫，現場加強宣導戴口罩、社交距離規範，使得登記首日不僅飄出選戰煙硝味，還帶點防疫緊張感，3名表態參選的候選人古素馨、謝昌年、劉彥村，不約而同選在上午完成登記，老將新秀盡出，預期將是場激烈的選戰。

銅鑼鄉長李瑞廷因涉及賄選案，今年2月25日被台中高分院判決當選無效解職，依規定應於3個月內補選完畢。4月12日由鄉公所民政課受理候選人登記，不到上午8點，古素馨與謝昌年的競選團隊，即在銅鑼灣會館外卡位，由於雙方人馬對於誰先誰後沒有定見，最後在古、謝同意下，抽籤決定登記順序。

古素馨是李瑞庭的妻子，「代夫出征」誓言贏回鄉長寶座，她在丈夫、子女與競選團隊熱情助陣下，先進入會館辦理登記，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川、立委陳超明、縣議員黃芳椿及多名代表、村長出席力挺，營造大團結的勝選氣勢。

前鄉民代表會主席謝昌年，則在岳父前三義鄉長徐健堂及妻子陪同下，完成登記，雖然他在這屆鄉長大選失利，但憑藉愛鄉愛土的心，投入補選的他愈挫愈勇，在支持者簇擁下，以客語高喊「當選！」，隨即與妻子及競選團隊深入村里、拜訪家戶，展現強烈企圖心。

從事營造業的銅鑼青年劉彥村，也在上午9點半與家人前往會館辦理登記手續，派出2輛胖卡加強宣傳，強調自己擁有服務鄉親及建設銅鑼的熱忱，期盼新人新政能打響銅鑼。苗栗縣選委會將在5月1日辦理候選人號次抽籤、5月16日舉行投票。

(中時 )