新北市長侯友宜12日上午前往碧潭風景區視察觀光景點人潮、車潮分流執行措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜12日上午前往碧潭風景區視察觀光景點人潮、車潮分流執行措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜12日上午前往碧潭風景區視察觀光景點人潮、車潮分流執行措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（12）日上午前往碧潭風景區視察觀光景點人潮、車潮分流執行措施。除了二階段的管制措施，觀旅局提供即時影像讓民眾掌握觀光景點現場狀況。侯友宜再三呼籲民眾務必配合風景特定區的管制措施，違者將依相關法規處以罰鍰。

新北市的防疫作為向來是超前部署，除了基本的防疫措施、人潮與車潮管制，市府更將碧潭、九份、猴硐等重要觀光景點及路口的監視器即時影像串流至新北市觀光旅遊網及「新北旅客」粉絲團，供民眾作為出遊參考；侯友宜也在現場示範如何輕鬆查詢，他同時指出，新北目前建置了「新北安心旅遊」網，推薦民眾以此為參考，選擇人潮少、郊外或預約制的新北秘境旅遊，舒適又安心。

中央疫情指揮中心宣布，自4月10日起，觀光景點、國家公園、遊樂區等人潮密集的公共場所將實施人流管制措施；碧潭為新北市著名景點，為讓民眾在疫情期間能安心出遊，市府團隊透過即時影像系統掌握人潮，配合停車場進行流量控管。當車輛達停車場總數達50％時，將進行「只出不進」的車輛管制，警察分局派員執行疏導交通及勸導工作，區公所人員及里長也會透過廣播、告示牌宣導，同時以新北市政府Line、新北旅客FB粉絲團、新北市觀光旅遊網、進行即時通告，呼籲民眾暫勿前往該觀光景點，避免群聚感染。

侯友宜隨後到碧潭周遭商店街視察，逐一感謝業者配合政府政策，除了肯定業者採取梅花座、排隊區設置保持社交距離的標誌等防疫措施，也叮囑務必每小時對遊樂設施、廁所把手等地方進行消毒，保護大家的安全。

目前各大風景地區皆有人潮總數的限制，以碧潭風景區為例，人數達1500人時即管制進入；侯友宜表示，他竭誠歡迎大家到新北市遊玩，但在疫情嚴峻的時刻，市府以防疫為優先，不論是平日或假日都必須做好管控工作，如有民眾違反相關規定而執意不配合者，將會依《發展觀光條例》及《道路交通管理處罰條例》開罰，盼民眾出遊前可以預先上網查詢，大家共體時艱，為防疫盡一份心力。

(中時 )