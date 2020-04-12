全世界的企業界，面對疫情擴散不止，對於接下來的景氣不敢奢望，特別是台灣超過146萬的中小型企業，也是美國經濟的核心，美商C2FO是全球企業營運資金市場平台，有100萬家企業在C2FO市場平台上交易，其中90％以上是中小型企業。嘉威聯合會計師事務所會計師張宏尉表示，業者目前的第一要務是「撐！」，預估此波疫情需到2021年方能徹底解決，這一年間，業者要降低非必要支出，找出新的商業模式，更重要的是妥善運用政府資源，度過冰河期。

全球中小企業都面臨新冠疫情衝擊，各國政府為此祭出的企業紓困計畫，呈現在地的差異性，亞洲國家多由公股銀行或政策銀行協助政府，提供巨額現金部位作為流動性緩解的支援，美國創投協會主動連繫各公協會，向官方請求允許新創企業以獨立實體的形式申請紓困，獲得創投注資的新創公司將有資格參與紓困。

美國紓困新創事業的目的，是要避免創業團隊少了流動性而「死於非命」，不是創業商業模式不能運作，張宏尉表示，我國的國發基金也有推出新創公司的6個月流動性紓困，顯示官方已有採取行動，新創事業若經過盤算可以撐過疫情，最好進一步採取中小企業「IPO育成」策略，用未來2～5年的後疫時間同時進行企業體質的改進。

嘉威已協助超過100家企業進行企業健檢，更有20家進入公開發行以上的市場，張宏尉指出，以目前台灣和國際情勢分析，Made in Taiwan 成為優勢，有四大產業最值得現在開始布局：一、台灣醫療相關設備及用品，國際能見度走高，外資投資意願也會上升。二、隨疫情帶來的工作習慣改變而出現的產業，如線上通訊、線上遊戲等。三、疫情改變的生活型態所需，如清潔抗菌產業。四、台灣器材設備，提供各國自行生產所需的食品加工、醫療器材、衛生用品等器材設備。

(工商 )