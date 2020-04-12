酒精、乾洗手供遊客消毒雙手。（觀光局提供）

保持社交距離。（觀光局提供）

防疫期間，為避免連假旅遊景點有群聚感染風險，交通部觀光局今日表示，對國內25家觀光遊樂業實施，園區遊客最大承載量的五成作為總量管制、並對六大主題樂園預警分流遊客，主題樂園防疫再升級。

有關熱門景點最新防疫指導方針，交通部觀光局表示，新規劃對連假期間，主題樂園入園人數實施管制措施，以園區遊客最大承載量的50％，設為疫情期間防疫安全遊客承載量。

針對易發生大量遊客湧入之熱門主題樂園：六福村主題遊樂園、小人國主題樂園、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界及義大世界等，於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60％）、B（55％）、C（50％）分級應變行動方案，即時預警分流遊客，為主題樂園防疫措施再升級。

觀光局強調，疫情初期，已要求各主題樂園加強環境設施清潔消毒頻率外，各服務設施或園區出入口，均以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入，同時備妥酒精供遊客手部消毒。密閉活動空間則暫時關閉停用，或請遊客戴口罩、配合人數管控始得進入，並利用各通路宣傳遊客須保持社交距離及相關防疫資訊。

(中時 )