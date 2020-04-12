現今社會網路世界發達，打破時間及空間的距離，許多人認為網路是造成學生學習上分心的一大主因，但中山工商普通科地理老師曾煒程打破既有的觀念，反而希望學生多善用網路資源及社群媒體隨時發問解惑，讓學生隨時隨地都在增長知識，達成學習的最高效率。

曾煒程上課時喜歡以「賈伯斯式」的走動教學吸引學生注意力，並常將世界地圖用繪畫方式呈現在黑板上，讓學生們一目瞭然，同時善用各項時事、媒體素材及數位科技，生動有趣的教學模式，學生們紛紛陶醉在曾煒程的教學之中，成功啟發學生學習動機。

因應108新課綱，曾煒程「超前部署」，不同以往課綱的講述法，他善用各項媒體素材及資訊，從學生生活的周遭，到各國的地理風情、文化、飲食等方面引導學生學習興趣，不照課本念，不死背，結合公共時事，生活化的授課方式，引發學習意願。

曾煒程時常給予學生「地理不要背，背了就輸了。」的觀念，不同於以往「上課不要用手機」的觀念，曾煒程反而希望學生多運用資訊科技，上課時也會請學生拿出手機，打開google maps，一指就能環遊世界，得知世界各國的最新資訊，並深刻記憶在腦海當中。

此外，多才多藝的曾煒程除了在學校任教，更提供學生「24小時解惑服務」，只要學生隨時隨地遇到任何問題都能用臉書、LINE、 IG向他發問，就算有學生在晚上傳訊息，他也耐心為學生解答，對此，曾煒程自豪表示，只要他還醒著，一定即時回覆。

如此認真的教學態度，身受學生們青睞，曾煒程的「24小時解惑服務」還被學生譽為「移動式教科書」。學生邵祥倫表示，偶爾會在晚上傳訊息向老師發問，就算老師人在外面，仍會耐心為解答問題，看到老師如此用心，自己也會更加用心學習。

校長林昭億表示，曾煒程從事教職十年，到校才二年，雖是菜鳥，但教學認真、風趣，與學生猶如朋友般，加上多才多藝，善用傳統及數位教具，教學風趣有深度，不僅是學生心目中的偶像，也是型男老師。

(中時 )