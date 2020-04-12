美國人向來沒有戴口罩的習慣，但隨著新冠疫情在全美肆虐，改變了一般人認定，只有病人和醫護才戴口罩的既定想法。據ABC/Ipsos民調，有55％受訪者坦承，過去一星期以來，只要出門就會戴上口罩，或任何可以遮住臉的物品。另外更有高達86％對疫情表達憂心，顯然先前覺得是小感冒不用怕的老美，已經沒辦法繼續鐵齒了。

美國總統川普的支持度，也因疫情上沖下洗。3周前，美國人肯定川普對新冠危機的處置，施政滿意度飆上5成5，但短短2星期後，川普的支持度掉到47％，本周再降到44％。

儘管川普努力推動5月重啟經濟，不過民調顯示56％受訪者，不預期能在7月1日前恢復原本的日常生活。

據《紐約每日新聞》，並未接受民調的緬因州居民法蘭西斯表示，「因為大家的想法都變了，人與人之間的互動再也不一樣了，你出門走不遠，最多就去超商，買完東西就回家。」另一位民眾波拉克則認為，戴口罩真的沒啥大不了，「只要出了車子，我就會戴口罩，去室內公共場所也一定戴著。」

(中時 )