「第一鮪」入港？11日下午屏東東港籍漁船「宏吉財號」，在綠島東方海域捕獲一尾公黑鮪魚，通報東港漁業電台後，立即火速返回東港漁港，12日下午4時40分入港。東港區漁會將於13日上午10點進行驗魚，確認是否為今年的第一鮪。

東港漁業電台11日下午3時18分，接到宏吉財號船長張天興通報，在北緯22度59分、東經123度25分台灣東方海域，捕獲一尾公黑鮪魚，目測逾200公斤。61歲的張天興第一次捕獲第一鮪，非常開心，立刻調頭高速駛回東港。

要成為第一鮪的條件並不簡單，包括限定在西太平洋捕獲的北方黑鮪；重量達180公斤以上；起鉤時仍為活魚；捕獲時應立即通報漁業電台；最先航抵東港漁港；漁船限設籍屏東及高雄市所屬的漁船等。

宏吉財號於12日下午4時40分入港，東港區漁會將於13日上午10點驗魚，若所有條件都符合，即公告為今年第一鮪，至於拍賣時間，將與屏東縣政府討論後決定。

東港區漁會總幹事林漢丑說，現正值防疫期間，為配合中央疫情指揮中心規範，驗魚及拍賣會所有活動都將進行管制，非工作人員不開放進入，並配合戴口罩、量額溫、消毒等防疫措施，民眾可在臉書或YouTube搜尋「屏東第一鮪」線上觀賞驗魚及拍賣過程。

(中時 )