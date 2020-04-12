嘉義市義勇特搜隊展示救災裝備。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

中醫師高堯楷透過網路募集56餘萬元，採購救災裝備捐給嘉義市義勇特搜隊。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因有感台灣搜救隊經常有水域救援的需求，趕在汛期來臨時，中醫師高堯楷透過網路募集56餘萬元，採購5套「潛水裝備」及40套「水域執勤個裝」等救災裝備，捐給嘉義市義勇特搜隊，12日捐贈儀式上，特搜隊員特別感謝暖心中醫師的挹注，讓他們救災能力更強大。

本身是高雄市右東中醫診所負責人，另在台北市佑昌中醫診所執業的醫師高堯楷，與嘉市義勇特搜隊其中一位隊員在當兵時期是學長、學弟關係，得知義勇特搜隊有水域裝備需求後，高堯楷主動發起募款，讓特搜隊的水域搜救裝備再升級，親自出席捐購儀式的嘉義市長黃敏惠說，高堯楷的義舉讓特搜隊如虎添翼。

高堯楷談到，在得知義勇特搜隊任務屬性以及此次水域裝備需求後，他馬上向周遭朋友發起募集，募得資金全數採購水域救災裝備，今天看到特搜隊能有好的裝備，給自己更好的保護，「非常開心」，尤其自己身為醫護人員，防疫期間是拿命換別人的命，其實和義勇特搜隊處境相同，所以更希望在救人的時候，搜救人員可以因救人而受傷，但絕不要因為設備不足而犧牲，「這是不值得的」。

高堯楷也期望將來有能力時，可以再捐贈更多、更好的設備給特搜隊使用。嘉市義勇特搜隊指出，目前嘉市義勇特搜隊完整編制有32位成員，因嘉市屬於城市型救災，且地震、火災、水域災害多，會特別加強三方面的專業救援技能訓練。

(中時 )