許書豪日前進公司拍新單曲〈But She Likes〉MV，沒想到成品出來，乍看之下猶如卡拉OK伴唱帶，只見許書豪在MV中的背景全是蕃茄、芒果等蔬菜水果，他自嘲：「我到底看了什麼，我只知道那天去公司綠幕攝影棚拍MV 。」原來是他所屬的上行娛樂，體恤歌迷最近待在家防疫無聊、為大家增添生活趣味而錄製，爆笑MV曝光後，許多粉絲紛紛笑虧「感覺想坐遊覽車出遊、推廣農產品、看完立刻去水果攤、看完MV好想吃水果、是不是走錯棚」。

許書豪日前和羅小白、 吳威毅一起拍攝辦公室防疫宣導影片，透過趣味劇情宣導五個口號，包括拱手不握手、室內保通風、記得遮口鼻、常常量體溫、保持勤洗手，呼籲大家重視辦公室衛生習慣、減少外出，並且少去景點人擠人、增添染疫風險。許書豪經紀人表示：「書豪對於最近拍的一連串影片也覺得很有趣，希望能為大家解悶、帶來一點笑容。」透露許書豪近期大多待在家創作，善用他日前自己改造的全新錄音室。

許書豪（右起）日前和羅小白、 吳威毅拍攝防疫宣導影片。（翻攝許書豪IG）

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