台灣7日捐贈口罩給新加坡，新加坡總理夫人何晶11日卻在臉書轉貼台灣要捐給星國口罩的相關新聞，並寫著「Errrr…」。政治名嘴李正皓不滿回嗆：「Errrr⋯口罩不爽不要用，玻璃心別碎！」

李正皓稍早在臉書對此直言，李顯龍夫人到底在「Errrr⋯」（呃⋯）三小朋友？台灣對新加坡已經仁至義盡，因為台灣捐給新加坡的口罩不是天上掉下來的，是台灣人「省出來」的！

李正皓指出，部分新加坡人認為1月新加坡最需要口罩時，台灣偏偏剛好禁止口罩出口。當時新加坡科技工程有限公司（ST Engg）有兩條口罩生產線在台灣，導致新加坡必須把口罩產線移回新加坡。如今，台灣開始想捐贈口罩給新加坡時，卻來個「謝謝，但不必了」。

李正皓點出，1月時新加坡缺口罩，台灣就不缺嗎？台灣那時口罩產量一天只有188萬片，而台灣有2300萬人。當時不是只有新加坡不是口罩生產國，而是全世界除中國大陸以外的國家幾乎都不是口罩生產國。

李正皓強調，台灣當時大可學美國啟動類似「國防安全法」機制，強制徵收境內所有口罩與口罩機台，但台灣從頭到尾沒徵用新加坡該公司的兩條口罩生產線，且當新加坡要求把這兩條口罩生產線移回新加坡時，台灣也沒為難。

而現在台灣1500萬片一天的產量，只能稱「勉強夠用」，台灣完全可以選擇自掃門前雪，一片都不捐，此時台灣在自己國人都只能14天購買9片口罩的情況下，咬牙頂著國家內部壓力啟動了包含新加坡在內的口罩援助計畫。這些捐出去的口罩，是台灣人「省出來」的，台灣不僅沒對不起新加坡，而且對新加坡是仁至義盡。

(中時電子報)