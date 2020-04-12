新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（12）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增3名新冠肺炎確診案例，1例本土、2境外移入個案。其中本土個案386為案195同住友人，有過敏症狀。截至目前為止，國內共累計388例確診，6例死亡。

◎案386為20多歲男性，其室友案195從3/5到3/19在美國，3/20出現症狀，其同住友人案386是在女室友發病後23天（今）確診。指揮中心推測，由於案195剛回來時無症狀，21日才住院，與案386有2小時聊天吃飯沒戴口罩，可能因此遭到感染。

◎韓國爆發91例新冠肺炎患者出院後復陽，對此，指揮中心召集人張上淳表示，應該是原來的病毒而非重新傳染，就像是金芭黎確診台商，從1月底染疫至今，都無法三採陰出院，此類病毒復陽是否回變異象徵，目前仍欠缺科學根據。

◎紐約疫情嚴重，是否比照武漢返台班機集中檢疫，指揮中心指揮官陳時中回應，有在做思考，但尚無定論。

◎台北某酒店公關日前確診，指揮中心表示，目前匡列接觸者共118位，已採檢5位其中三3人陰性，分別為家屬與職場同事，另有4人待採檢。

◎五一連假是否會有調整的措施？陳時中今表示，目前針對五一連假，並無更動或停止假期的規劃。

(中時電子報)