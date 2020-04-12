廖敏君等5位創作者是高中美工科同窗，畢業後各別走上不同道路，更以不同創作媒材呈現自我風格，他們特別以「在欉紅」為主題，12日起在台中市港區藝術中心舉辦聯展，55件作品各具特色，吸引不少民眾前往欣賞。

港區藝術中心表示，「在欉紅」用台語發音，指果實在枝頭上剛好成熟狀態－豐盈、醇熟、完滿且恰如其分，陳得賜、廖敏君、廖乾杉、陳秀松、洪俊銘5位藝術家在創作上正好達到該特質，因此以「在欉紅」為主題做為聯展。

陳得賜《凝眸》以友人為創作對象，年齡正值青春年華，卻有著一抹淡淡的哀傷；廖敏君《幸福的日常–最初》用透明碳纖維線，透過一層一層的編與一層一層的點將影像呈現；陳秀松曾榮獲屏東美展優選作品《幾分甜》冰淇淋，以彌勒佛高興與快樂意象融入在冰淇淋想像上。

港區藝術中心指出，在藝術創作路上，5位創作者不斷磕磕絆絆，不停摸索與創造，在他們如果實般熟成與豐盈時刻，與大家分享每個人用各自方式帶來的綻放，歡迎喜愛藝術創作的民眾前往參觀，展期至5月10日止。

(中時 )