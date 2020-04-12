新冠肺炎持續延燒，就連三民區華山基金會也深受影響，因為怕被病毒感染，志工數量銳減；在如此經濟不景氣的情況下，民眾向基金會捐款的意願也大幅下降，自疫情爆發後，每月平均掉了3成5的捐款額度，在人力及財力的雙重壓力之下，使基金會運作上遇到重重難關。

華山基金會長年幫助獨居老人，提供完善的照護，但深受疫情影響，原本三民區天使站內下午都有許多志工在辦公室內準備前往探視老長輩，甚至陪他們去醫院做例行檢查或就診，但新冠肺炎疫情爆發後，多數志工擔憂被病毒感染，不願繼續四處走訪，更不願陪老人至醫院就醫，因而志工數大減，造成人力的困乏。

華山基金會主要的金錢來源為民眾募款，但由於疫情影響，許多企業或員工都受到波及，導致民眾能力限縮，原本會來捐款的店家、民眾，有些收入入不敷出，有些被放無薪假甚至失業，使得基金會的募款所得大幅減少，三民愛心站也擔憂疫情引發的經濟問題會連帶影響社會福利機構的運作。

華山基金會高雄市站長陳柏樺表示，目前因為國內防疫還算穩定，若未來疫情日益嚴重，可能會重創基金會的運作，屆時將不排除員工放無薪假或裁員的可能，經濟問題與社會福利有密切關聯，雖然現在景氣沒有很好，但還是希望有能力的企業及民眾多多支持社福機構，除了金錢、物資上的善捐，也可以透過認助長輩的方式關懷社會。

受到新冠肺炎影響，導致基金會經費不足的影響，每年的端午節送禮活動，原先都是用募款經費直接購買禮盒或是相關民生物資送給長輩們沾沾喜氣，但今年可能將改為向民間企業或民眾募集物資，雖然活動沒有因而停擺，但經費問題明顯已經對社福機構造成影響。

(中時 )