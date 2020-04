View this post on Instagram

我是在2009年的Easter Sunday決志信主,然後一年後受浸。 記得2012年的4月剛過復活節,我第一次參加了教會的study trip,首次走訪了以色列、約旦,和埃及一些和聖經記載有關的地方。 旅程最難忘一幕,發生於西乃山。 記得起行前,牧師請我學唱一首詩歌,他告訴我他會等到旅程當中一個合適的時間地點崇拜時會請我領唱,但他不會先告訴我甚麼時候。到達最後一站埃及,牧師帶我們到西乃山一行。(聖經裡,摩西在這座山代表以色列人領受耶和華的律法十誡) 一個晚上,大隊凌晨1時起行上山,大概清晨5時我們才到達山頂,我們大隊一起看日出、禱告。準備崇拜唱詩的一刻,牧師就請我唱那首歌 Be Born In Me。那次,是我第一次鼓起勇氣在教友和其他陌生旅客面前為神唱歌,歌唱到一半自己都控制不了流著感動的淚水,今天也難以忘記當時心裡燃燒著的那份熾熱。 今年的復活節,心裡有感動要把這首於西乃山所唱的歌錄下,送給大家,復活節快樂! 特別感謝伍仲衡、黃劍文和Jeremy Cheng三位好朋友在非常短的時間為我完成這件事,God Bless You All! @nh5music @kimmanw #周慧敏 #VivianChow #BeBornInMe #easter2020