民眾機車後車箱出現小蛇，警消費了一番功夫才找到牠。（翻攝畫面／邱立雅竹市傳真）

近日天氣陰晴不定，出來活動的小蛇更是常躲在溫暖處避寒，新竹有對情侶報案稱機車後車箱疑似出現小蛇，拜託警消幫忙抓，埔頂警消聯手撬開機車後座，揪出一隻細小的臭青母，解除民眾危機。過程中，小蛇因太像電線，警消在確認時，小蛇跌落地面，讓一群大男人嚇得彈開，小蛇最後被消防猛男帶回分隊送動保處處理。

新竹市有一對情侶騎機車返家後，準備從後車箱拿東西時，發現有隻小蛇躲在裡面，嚇得趕緊把車座椅關上，卻又想多看一眼確認，再打開椅墊時，小蛇已不知所蹤。於是決定一人守住現場，一人去消防隊報案請求支援。

埔頂消防隊與派出所警消抵達現場，準備揪出小蛇，但打開機車坐墊不見小蛇蹤影，懷疑可能躲進引擎，於是警消聯手把後車箱拆開，發現一條土色細長疑似電線的東西卡在電頻上。警消小心翼翼拿出工具試探，未料一個吱溜，小蛇便摔落地面，讓幾個大男人驚慌瞬間彈開。

消防隊員小心翼翼將蛇放入捕蛇籠，確認是無毒的臭青母，順利解除這場危機。消防隊員也呼籲民眾，若家中出現蛇類，請記得蛇的外型顏色樣貌以方便辨認是否有毒，並看管好蛇的動向，以免消防隊員出勤後遍尋不著，白忙一場。

(中時 )