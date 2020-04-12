新竹左岸自行車道禁止機車闖入，警方成立水岸巡邏隊守護民眾安全。（邱立雅攝）

新竹左岸成為熱門運動休憩景點，但少數民眾貪圖方便騎機車進入自行車道，為維護民眾安全，新竹市警察之友會捐贈6部Gogoro電動機車給新竹市警察局，警方順勢成立水岸巡邏隊，加強取締並勸導闖入自行車道的違規機車，若發現違規者，將依據道路交通管理處罰條例，處新台幣600元至1800元以下罰鍰。

新竹市政府串聯10公里的自行車綠廊與17公里海岸線，成為總長27公里綠色生態長廊的微笑水岸，其中左岸7大出入口打通後，成為民眾假日放風好去處。但警方發現有不少機車騎士違規闖入自行車道，除破壞路面也危害休憩民眾安全，市府在調查後，正式公告明訂機車不得進入左岸及17公里自行車道。

日前新竹市警察之友會捐贈6部水藍色Gogoro電動機車，供員警在左岸執行巡邏勤務，同時能夠兼顧道安與環保車身設計成淺藍色系列，並印有新竹市警察局字樣，搭配員警深藍色制服，更顯亮眼出色。

市警局表示，水岸巡邏隊員警著重於假日人潮眾多時段，平時巡邏勤務以日間為主，車隊已於清明連假正式上路，經數日勸導取締，已大幅減少違規情形。未來也規畫以科技執法方式，建置攝影機，對於違規闖入自行車道的車輛逕行舉發。

(中時 )