銀行的一般客戶，如果平時是住在國外、留給銀行也有外國通信地址，銀行雖然不能打探屬於客戶隱私的雙重國籍，但花旗（台灣）銀行直接修訂一般約定事項，客戶如果沒有誠實遵守或發生違反外國的法規，銀行端對於交易可能無法被執行，客戶因此面臨的金融損失或法律責任，概由客戶自行承擔。

此項修訂公告，花旗（台灣）銀行原本僅限於商業銀行部門的企金客戶，4月6日起個人客戶也包含在內。此項修訂，主要是基於台灣已全面適用國際CRS（共同申報準則）規範，與其他國家交換金融帳戶共同查稅將自今年6月起完成申報，日本、澳洲為頭兩個國家，9月起就開始進行國際資訊交換，沒有因新冠疫情有任何改變。

CRS的規範關鍵，是銀行開戶者必須公開稅務居民身分。外商銀行的財富管理客戶經常跨足多個市場，理論上要受不同市場對於投資的法規限制，其中又以美國法規最嚴格，不准美國籍人士在海外購買投資商品。身為美商銀行的台灣子公司，花旗銀行很早就限制美國籍客戶不得在台灣開設財管帳戶，此波的約定修改讓連住在外海的台灣籍客戶也因此納入，就因銀行無法察明客戶是否有雙重國籍。

(工商 )