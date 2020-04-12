韓國男團「神話」成員Eric文晸赫與高媛熙主演的韓劇《怪咖！文主廚》熱播中，Eric過去曾在實境節目《一日三餐》展現精湛廚藝，這次演出明星廚師被公認相當適合。男女主角日前接受friDay影音專訪，Eric透露平時就愛看著美食料理節目，照著食譜煮來吃，西式、亞洲料理都嘗試過，問到若有機會挑戰台灣料理，會想做哪一道菜？他說：「我想試著煮煮看牛肉麵，但我最愛的料理還是小籠包。」

Eric（右）說自己最近的拿手菜是韓式「泡菜鍋」。（圖／friDay影音提供）

Eric也說自己最近的拿手菜是韓式「泡菜鍋」，他結合了許多料理秘訣和美食餐廳的配方，研發出自己獨有的食譜，更大方公開「神級美味」秘訣，要先把泡菜炒過、再丟肉下鍋炒，接著放入滾水烹煮， 最後的關鍵是「豆芽湯頭」，Eric強調：「用滿滿綠豆芽菜熬出的湯頭煮泡菜鍋，雖然味道只有些微差異，但會有一種奶奶家傳的味道。」透露老婆羅惠美和家人都嚐過，都大讚「味道提升了一個層次」。

Eric在劇中有不少下廚鏡頭，高媛熙透露，拍攝期間幾乎所有料理都是Eric親自料理，好手藝讓她驚艷直呼「真的非常好吃」，還分享有次做了雞蛋捲，一個是Eric做的、一個是另一名廚師做的，只有導演知道哪個是誰做的，結果Eric做的立刻被吃光，另一份還有剩，料理實力獲得「空盤認證」。

談到兩人拍戲趣事，Eric表示，有一次在半夜凌晨拍戲，他肚子餓到一直咕嚕叫，聲音還特別響亮，「我一開始只覺得很丟臉，但後來一直叫個不停，也擔心會影響到台詞收音，所以我等肚子叫完後才說台詞，避開咕嚕叫的聲音，事後還被音響導演稱讚了。」機靈反應化解拍片尷尬情況。

高媛熙則不好意思說，她也有因身體狀況出糗的經驗，「我是在拍攝時真的睡著，還不小心打呼，Eric前輩等我打呼完才能講台詞，等我睡醒，那場戲已經快拍完了。」還自嘲笑稱：「我最會演這種戲了」，Eric則貼心替她緩頰：「媛熙她一開始有很多辛苦的戲，要拍車禍戲，還有很多要奔跑的動作戲，所以只要一躺下就會睡著，所以沒人會嫌她睡覺的戲演不好，因為她真的睡著了。」

曾多次造訪寶島的Eric也特別對台灣觀眾喊話：「我很久沒有以戲劇作品和各位見面了，我覺得這齣劇很適合外國觀眾們，能夠欣賞到韓國各地風景，也能了解韓國的文化和美食，我和貝拉的故事也是個看點，希望大家多多支持。」

高媛熙透露，拍攝期間幾乎所有料理都是Eric親自料理，好手藝讓她驚艷直呼「真的非常好吃」。（圖／friDay影音提供）

《怪咖！文主廚》講述因失去記憶變成冒失闖禍鬼的時尚設計師柳貝垃（高媛熙飾），意外闖進明星廚師文承模（Eric飾）的生活後，展開一段有笑有淚的羅曼史。最新一集劇情，高媛熙被歹徒綁架迷昏，遭丟到廢棄學校，歹徒企圖製造「假火災」讓她意外死亡，Eric為了解救受困的高媛熙，冒險進入火場，不慎讓背部燒傷，所幸最後成功英雄救美，兩人也因為在醫院朝夕相處，感情逐漸升溫，曖昧火花讓人期待接下來的發展。《怪咖！文主廚》每週六、日在friDay影音同步跟播。

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(中時電子報)