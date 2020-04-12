移民署中區事務大隊新竹地區臨時收容所現收容54名失聯移工，由於先前曾有非法移工確診個案，新竹地區臨時收容所重新規畫設置觀察區、隔離區及新增獨立衛浴設備，將受收容人有效分流。內政部長徐國勇12日前來視察，並表示內政部研擬以包機方式遣返，降低收容量。

疫情日趨嚴峻，境外移入確診案例大幅增加，為防止受收容人成為防疫破口，徐國勇前往新竹地區臨時收容所視察收容管理情形。移民署指出，新竹地區臨時收容所現主要以越南籍失聯移工居多，其次為印尼籍與東南亞籍。有鑑於先前曾有非法移工確診個案，新竹地區臨時收容所透過重新設置觀察區、隔離區及新增獨立衛浴設備，分流收容人。

徐國勇此趟除了了解新竹地區臨時收容所防疫措施、確保防疫物資的供給、視察防疫應變計畫等等，也實地勘察整體收容區規畫，期透過環境清潔消毒、收容區分流、執勤人員與收容對象衛教宣導等措施，有效避免群聚感染事件發生。

目前越南班機停飛，暫時無法提供遣送，徐國勇表示，內政部已積極協調未來將以包機方式進行遣返，以降低收容量。

(中時 )