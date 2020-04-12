賞螢季節到來，台南市楠西區梅嶺賞螢活動並未取消，南市府改以實名制限量開放報名，管制假日人數，且分時分流上山，加上戴口罩、量測體溫等必要措施，做好防疫，確保遊客安全。（莊曜聰攝）

賞螢季節到來，台南市楠西區梅嶺賞螢活動並未取消，南市府改以實名制限量開放報名，管制假日人數，且分時分流上山，加上戴口罩、量測體溫等必要措施，做好防疫，確保遊客安全。（莊曜聰攝）

不只賞螢，梅嶺現在油桐花正盛開，也是賞花好時節。(莊曜聰攝)

現在梅嶺不只可賞螢，也有油桐花可賞。(莊曜聰攝)

時序進入4月，全台又進入賞螢季節，今年受到新冠肺炎疫情影響，多處賞螢勝地活動都取消，台南市楠西區的梅嶺伍龍步道是賞螢熱點，假日期間至少吸引3000人次以上遊客，台南市政府決定首度採實名制登記報名，並分時分流上山管控人潮，並取消開幕活動及接駁車，賞螢前也要量體溫、消毒、戴口罩，台南市長黃偉哲說，一切以防疫優先，加上限制人數也能減少環境破壞，讓螢火蟲飛舞的美景長存。

為期3周的梅嶺賞螢季即將在18日開跑，由於往年都吸引許多遊客，因新冠肺炎持續，擔心會有群聚感染疑慮，曾一度考慮取消活動，但南市府與地方多次討論後，認為若只是停辦活動，卻沒有管制措施，屆時任由民眾自行上山將更為混亂，反而造成防疫管制困難，形成破口。

因此南市府決定針對梅嶺主要的賞螢區「伍龍步道」，啟動「梅嶺風景區管制措施」，包括首度採取的總量管制，從4月18日到5月3日止的連續3周的六、日採實名制登記線上報名，每日開放下午4時30分及6時2個時段，每時段1個小時，報名人數以500人為上限，13日起開放線上預約登記，但平日則不在此限。

台南市長黃偉哲指出，連假後新冠肺炎確診案例並未大幅增加，對於疫情是否有趨緩狀況，現在各自還有不同的解讀，仍須以中央流行疫情指揮中心為主，但是料敵從寬，禦敵從嚴，寧可用比較謹慎小心的態度去面對，若疫情趨緩，一些風景區、景點或許可放寬人流管制，但若趨緊，管制手段將更為嚴格。

台南市政府12日在楠西區梅嶺風景區舉行記者會，說明賞螢季管制方式，現場也秀出賞螢標準裝備，除了防蚊液、手電筒外，還多了防疫用的口罩、可保持社交距離的登山杖，市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧也現場示範製作梅酒，推廣在地農產。

4月賞螢季到，台南市楠西區的梅嶺伍龍步道是賞螢勝地，因新冠肺炎疫情蔓延，梅嶺賞螢季首度採線上實名制報名，並取消開幕活動及接駁車，並用分段分流方式管控人潮，既防疫也保護環境，市長黃偉哲今天下午也到梅嶺視察，並協助當地業者推廣產品。

(中時 )