疫情全球流行明明還沒結束，全球股市指標美國道瓊指數已較3月最低點，截至4月10日已回升了27.5％，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出，對於投資者而言，關鍵問題是市場已經見底了嗎？遭疫情打壓的股票，是不是值得逢低吸納？

陳敏蘭分析，疫情確診和死亡個案不斷增加，不確定性使得投資人存在不明的恐懼，特別是掩蓋了各國的政策利好，例如聯準會迅速採取擴張性政策，與全球14家央行建立美元換匯安排，並推出借貸工具允許外國央行將美國公債換成美元等，現在看待風險資產的後市表現，維繫於兩個因素：１、全球封控措施的持續時間，２、政策在緩解衝擊方面的成效。

對於在當前環境，許多財顧、投信都提出許多策略，瑞銀財富管理認為，全球市場目前處於空頭市場，最可以採行的是「利用偏高的波動率」，投資者將多餘的現金，部署在價格出現折價的投資目標上。

實際執行方法上，陳敏蘭指出，結合分批買進、賣出選擇權賣權策略。一來分批買入較高風險的資產，有助於投資組合平順渡過短期震盪；二來賣出賣權能帶來額外收益，並在市場進一步下跌時預先鎖定參與的機會。

(工商 )