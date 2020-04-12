酒店小姐轉戰KTV？侯友宜：必要時要求業者自主性停業 18:282020/04/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（12日）表示，就算她們轉往KTV，也會不斷地做好查察公安工作，必要的時候會要求業者自主性停業。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心日前宣布，為維護民眾健康，自即日起酒店和舞廳全面暫停營業，新北市長侯友宜今（12日）表示，新北市1個月前就暫停公有封閉型場館，私人場館尤其是夜間消費場館，會派出公安稽查小組查察，就算她們轉往KTV，也會不斷地做好查察公安工作，必要的時候會要求業者自主性停業。 侯友宜強調，有違規、違法一定勒令停業，更重要的在防疫期間，從嚴從速處理、毫不手軟。 (中時 ) #酒店 #小姐 #轉戰 #KTV #侯友宜 #自主性 #停業 #公安 #業者 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市酒店女公關確診 侯友宜：新北沒酒店 11:462020/04/09 政治 「名人大亨」酒店小姐確診新冠肺炎 全台灣挫嘞等 12:532020/04/09 社會 全國酒店舞廳停業 高雄業者：恐釀新破口 15:372020/04/09 生活 北市知名酒店公關確診 幕後老闆身家破5億 17:422020/04/09 社會 北市酒店公關確診仍上班 侯友宜：新北市沒酒店 21:232020/04/09 政治 酒店小姐斷炊 蘇揆允諾雨露均霑 09:412020/04/10 政治 譚德塞指控台灣惹議 侯友宜：最大敵人只有新冠病毒 12:422020/04/11 政治 挫勒等！北市酒店女公關確診 中央要追「框出場」、「性交易」男客名單 13:412020/04/11 社會 長榮文苑酒店 嘉義旅宿首選 04:092020/04/12 產業．科技 管控連假景點人潮 侯友宜：該封的我也不會客氣！ 13:302020/04/12 生活 社會熱門新聞 度小月！ 酒店妹PO長髮辣照「求包養」 - 社會 新北中和小黃衝入全家 1女子送醫 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要你打…」慘了 - 社會 男大生逞一時之快 超商硬要少女「吞蕉」後GG了 - 社會 女助理床戰人夫146次 被擺道吞39罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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