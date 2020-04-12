中央流行疫情指揮中心日前宣布，為維護民眾健康，自即日起酒店和舞廳全面暫停營業，新北市長侯友宜今（12日）表示，新北市1個月前就暫停公有封閉型場館，私人場館尤其是夜間消費場館，會派出公安稽查小組查察，就算她們轉往KTV，也會不斷地做好查察公安工作，必要的時候會要求業者自主性停業。

侯友宜強調，有違規、違法一定勒令停業，更重要的在防疫期間，從嚴從速處理、毫不手軟。

(中時 )