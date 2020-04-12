國道1號銜接台74線系統交流道工程，2019年底動工，工程進度超前，預計2023年前完工通車，屆時國道或台74線的車輛可在高架道路上，透過系統交流道切換，紓解國道1號大雅、台中及南屯三處交流道及其聯絡道交通壅塞，提升高快速路網效能，解決市區中清路、環中路附近交通壅塞，有效縮短車程時間。
延宕多年終於動工的國1銜接台74線系統交流道工程，總經費46.09億元，由交通部高速公路局辦理，去年11月30日開工，截至3月31日止，工程預定進度0.22％，實際進度0.33％，進度超前0.11％，正進行環中路植栽遷移作業。
交通局表示，市府相關單位配合高速公路局進行用地取得相關作業，建設局已提供各項查估成果予高速公路局，地政局甫於4月10日舉行協議價格審查會，市府全力配合並加速辦理，使工程盡早完工，徹底解決交通問題。
國道1號銜接台74線工程預定2023年10月竣工，交通局指出，國道1號大雅、台中及南屯三處交流道可獲紓解，用路人不必再下匝道，即可在國道或台74線的高架道路上經系統交流道切換，還能解決中清路、環中路附近大排長龍的交通窘境。
立委張廖萬堅表示，台74線與國道1號使用相同聯絡道，尖峰時段車流量大常壅塞回堵，與多名市籍立委合力爭取順利催生，完工後預計能疏解尖峰時間至少1／3的車流。
(中時 )
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