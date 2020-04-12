行政院今天核定衛福部提出的防疫中心7年計劃，砸下總經費40億元強化國內採檢、檢驗、疫苗研發以及生物製劑等工作，疾管署署長周志浩下午證實，防疫中心將坐落在衛福部旁的昆陽衛生園區，總坪數達1萬8千坪，預計116年完工，完工後疾管署的P3級實驗室將從現有的1座增為7座。

周志浩說，疾管署所屬的昆陽實驗室已有56年歷史，建物已相當老舊，相較於加拿大、大陸、韓國等國在SARS過後都積極投入實驗室翻新計畫，國內的步調確實慢了17年，但仍期盼未來國家級防疫中心落成後，能成為亞洲一流的生物安全實驗室。

2003年台灣爆發SARS過後，重新審視國內病毒研究與檢測的資源，早已擬定計畫要設置國家級的防疫中心，原定這座防疫中心要設置在新竹竹北的生物醫學園區，但礙於地方有其他意見，對生醫園區有不同定位，因此這項計畫僅維持7年便告吹。

周志浩指出，2010年後防疫中心的計劃重啟，決定要在現有的昆陽實驗室原地改建，但礙於建物年事已高，被文資會審查通過為歷史建物，因此改建計畫必須要經過文資會的同意而延宕，不過去年文資會通過第一階段改建計畫後，衛福部於12月向行政院提出計畫，於今日通過審核。

防疫中心預計2023年動工、2027年完工，將建成2棟大樓，一棟作為行政大樓使用，另一座則為生物安全實驗室，行政大樓落成後，現疾管署林森南路總部將搬遷至昆陽防疫中心，而實驗室大樓將設計為總計1萬4千坪的9層樓空間，P3級實驗室將從現有的一座增為七座。

周志浩說，目前昆陽實驗室的檢驗量能為每日500件，待防疫中心新大樓落成後，將投入檢驗新技術的開發以及研究，國內的防疫工作預料將再更進一步提升。

(中時 )