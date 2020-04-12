台中市政府環保局繼去年10月選定華美市集攤販集中區試辦樂活徒步區，宣導民眾「車輛勿入」，徒步進入市場購物，減少人車爭道危險，獲得民眾肯定，今年2月再度在「金谷市集攤販集中區」與「第五公有零售市場」試辦樂活徒步區，有效減少汽機車廢氣汙染，獲得超過7成以上民眾支持。

環保局表示，市府跨局處合辦金谷與第五市場樂活徒步區活動，在當地里長、市場管理委員會、自治會等單位協調下，取得市集周邊住戶與攤商支持，市府更重新規劃區域的停車空間。

經現場訪談百位以上民眾，包括購物民眾、周邊住戶與攤商，超過7成以上均力挺該項活動，紛紛表示「樂活徒步區早就該辦理，少了機車在市場內，購物環境變得很好」、「購物環境變得相當安全且衛生，沒有機車，空氣又好」。

環保局長吳志超表示，汽機車排放廢氣對人體健康影響不容小覷，市府將持續公私協力，打造安全、健康及衛生的市場購物環境。

(中時 )