據新浪財經報導，北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕12日表示，截至目前，北京市級層面已策劃安排網路雙選會97場，每場平均150家用人單位參加，預計為畢業生提供就業崗位108萬個。截至3月底據不完全統計，北京高校畢業生就業整體落實率達38.44％，高於往年同期1.8個百分點。

(旺報 )