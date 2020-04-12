北京高校畢業生就業整體落實率近4成 18:552020/04/12 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至3月底不完全統計，北京高校畢業生就業落實率達38.44％（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經報導，北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕12日表示，截至目前，北京市級層面已策劃安排網路雙選會97場，每場平均150家用人單位參加，預計為畢業生提供就業崗位108萬個。截至3月底據不完全統計，北京高校畢業生就業整體落實率達38.44％，高於往年同期1.8個百分點。 (旺報 ) #畢業生 #就業 #北京 #高校 #高校畢業生 也許您會感興趣 推薦閱讀 無薪、失業人數爆表 侯友宜：盡速啟動短期上工與自營業者補助 10:222020/04/09 生活 放無薪假可打工！雲林縣府及鄉鎮市公所提供473個工作機會 12:512020/04/09 社會 受疫情影響 國巨回台投資加碼147億元 18:012020/04/09 財經 北京常務副市長 崔述強火速升任 11:002020/04/10 兩岸 勞動部安心即時上工計畫 雲嘉南釋出3000職缺 13:092020/04/10 生活 勞部推「安心即時上工」計畫 助民眾增收入 15:282020/04/10 生活 助弱勢度疫情難關 中彰投分署籲挺多元就業及庇護工場商品 15:382020/04/10 生活 「安心即時上工計畫」今公告13日起開始受理 計6萬勞工受惠 16:082020/04/10 生活 基隆「安心即時上工」13日上路 市府釋出329個職缺 17:152020/04/11 生活 馬布里在北京超人氣 同鄉傻眼 08:562020/04/12 體育 兩岸熱門新聞 鍾南山：一定會有外來感染 沒有反而怪 - 兩岸 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 美威脅撤陸電信經營許可 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 美國為何疫情迅速爆發？陸專家張文宏這樣說 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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