明明只是一場無關排名，純屬「消化」的例行賽，台銀跟九太卻打到完全變調！台銀總教練陳國維第3節還剩6分41秒，因為激烈抗議裁判尺度，慘遭裁判直接驅逐出場，台銀更和九太打到2度延長，才以113比124吞敗，這算是哪一種消化賽事？

由於12日來到例行賽最後1天，台銀、九太兩隊早已確定無緣今年季後賽，這場比賽擺明就是用來磨練新人為主，沒想到台銀一口氣讓「雙洋將」瓊斯、米歇爾，以及「雙老」張博勝、陳順詳休兵，九太卻卯足全力想要贏下這場球賽。

結果雙方打到第3節，陳國維眼見自家球員呂冠霆遭推倒，氣到直接找裁判激動理論，換來被驅逐出場命運，這除了是他教練生涯首次遭驅逐，也是本季唯一一位遭到驅逐出場的教練，「我是看到冠霆被推下來沒站好，才會沒控制好情緒。」

「這場比賽尺度跟以往完全不同，球員都不知道如何打球，尤其冠霆連3年大傷，我實在不想看到他再受傷。」陳國維賽後無奈表示。台銀本季以15勝17敗作收，4成69勝率，也創下自從第3季5成勝率以來的單季最佳勝率紀錄。

其實台銀本季在陳國維與年輕教練團帶領下，台銀確實打出不同以往氣勢或球風，特別是不再被其他球隊當作「肥肉」來宰，要不是碰上新冠疫情，SBL突然宣布強行補賽造成台銀7天6戰，台銀本季戰績應可更好，甚至季後賽有望。

(中時 )