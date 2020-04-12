受新冠肺炎疫情影響，線下銷售受挫，直播賣房、直播雲購物、民宿直播線上旅遊等興起，2020年成了直播電商的噴發年。為了解大眾對網紅直播賣貨的看法，據《21世紀報道》指出，21測評實驗室通過多管道進行1.5萬份有效問卷調查後顯示，有5成網友會在看直播時，購買網紅推薦的產品，多數人坦承是被主播推薦話術所吸引，另僅13.8％表示看直播是因為更直觀展現產品全貌。

值得注意的是，也有多數人是因為購物氛圍影響，數據顯示39.3％的用戶認為直播間很多人都在搶購，不買的話感覺會錯過。而目前大陸的直播電商平台戰場已初現三分天下局勢，包含淘寶、快手、抖音等業者。

此外，調查也顯示直播電商平台購物的用戶大多集聚在為一線、二線城市，艾媒諮詢王清霖認為，由於通勤時間長、工作壓力大等因素影響，一二線城市用戶的零散時間相對碎片化，因此發達城市直播電商用戶相對較高。

(旺報 )