掌管美國海外武器銷售的國防安全合作局(Defense Security Cooperation Agency ,DSCA)說，美國國務院已批准向荷蘭出售199枚M982Al「神劍」戰術砲彈(Excalibur Increment IB)，總價4055萬美元。

Def Port報導，DSCA 聲明表示，這筆軍售案是幫助與改善北約盟國的安全，以支持美國的外交政策和國家安全，北約盟國一向是歐洲政治穩定，以及經濟發展的重要力量。

雷神的M982「神劍」砲彈，是銅斑蛇之後，新一代的雷射導引精準砲彈。(圖/美國陸軍)

聲明補充說，這筆交易還包括技術援助、培訓、相關支持設備，以及後勤和計劃支持等其他相關要素。

M982(以前叫XM982)，是雷神公司(Raytheon)與BAE系統共同研製的155公釐增程型精準砲彈，具有40~57公里的射程(視配置而定)，圓形誤差（CEP）為5公尺~20公尺。它是一種GPS導引的砲彈，這樣的的準確度，使得它的使用彈性很大，遇到目標所在地過於靠近平民區域時，這種砲彈可以做到準確轟炸而不波及平民。

Ultra Powerful German Panzerhaubitze 2000 Self-Propelled Artillery in Action: PzH 2000 Live Fire

砲彈增程的原理，是利用折疊式滑行翼片來實現的，翼片使砲彈能飛的更遠，也能夠控制方向扺達目標。

神劍砲彈可以填裝在多數的155公釐自走砲，包括英國的AS-90 SPG、瑞典的弓箭手火砲系統，南非的G6榴彈砲，美國M198、M777輕型拖曳砲、M109A6帕拉丁自走砲以及德國的PzH2000。荷蘭的自走砲，就是德國PzH2000NL。

(中時電子報)