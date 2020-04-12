疫情讓民眾出門意願降低，讓平常全靠民眾消費的新竹喜憨兒餐廳、竹夢園希望工坊及南寮慢飛兒庇護工場生意大受影響，不得不在非常時期改推出外帶餐盒、義賣禮盒以及乾洗手，盼挺過疫情低迷的消費氣氛。

喜憨兒餐廳的來客量受疫情衝擊至少減少五成，但為保障憨兒就業，改推十穀米餐盒外帶，讓消費者安心食用，又能做愛心助弱勢。愛恆啟能中心附設的慢飛兒庇護工場，長期透過手沖咖啡和二手商品義賣，不料受疫情波及，業績也少了一半，但母親節將至，慢飛兒趁勢推出咖啡、茶葉禮盒義賣，還響應政府宅經濟，建議民眾用網路預購宅配到家。

至於專職清潔的竹夢園希望工坊，疫情期間工作量大增，打掃、消毒服務一刻不馬虎，甚至和在地科技公司合推隨身型乾洗手，輕便實用，成為防疫期間的搶手貨。

新竹市議員陳建名、劉康彥到喜憨兒餐廳關心時，兩人在憨兒指導下，親自挑菜下廚、學習分裝麵包與上架，更當場認購30個便當，希望拋磚引玉，鼓勵民眾用腸胃支持，並透過影片號召市民團購便當、咖啡、乾洗手，用實際行動力挺身障朋友度過疫情難關。

(中時 )