疫情中心呼籲減少聚會，保持社交距離，蔡英文總統假日也宅在家看棒球，她說，今年因為疫情，各國職棒都延後開季，幸好台灣做好防疫工作，中華職棒今天以「閉門比賽」的形式率先開打，投出世界第一球，讓台灣再次成為國際焦點！

蔡英文稍早在網路社群呼籲國人，接下來，我們仍然不能鬆懈，繼續守護我們所愛的台灣，「雖然我們保持社交距離，聚會減少，但在社群上，我們是沒有距離的」。

外界也關切蔡英文宅在家裡都在做什麼，除了之前秀出在家煮咖啡的影片外，蔡英文今天也在臉書貼出她和愛貓窩在沙發上，一面吃零食，一面看電視轉播職棒的照片。

蔡英文提醒喜愛棒球、熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯睡不著覺的球迷朋友們，「職棒正式開打了！PLAY BALL！」

她說，今年因為疫情，各國職棒都延後開季，甚至還有球員確診。幸好在台灣，我們一起努力做好防疫工作，就在今天，CPBL中華職棒 以「閉門比賽」的形式率先開打，投出世界第一球，讓台灣再次成為國際焦點！並詢問網友「今晚由兄弟Fans Club對上統一獅官方粉絲團的比賽，你也收看轉播了嗎？」

她也預告，接下來每周二到周日，歡迎鎖定轉播，一起支持台灣棒球！「更重要的是，等疫情結束後，我們相約在球場見喔！」文末還貼上職棒轉播資訊和體育署的運動產業紓困振興方案連結，要大家共同支持。

(中時 )