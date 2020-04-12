北部1名酒店女公關確診新冠肺炎，促使全台有女陪侍行業被要求暫時停業，稽查時卻出現酒店小姐流竄陪酒、多數特種行業者營業登記卻是飲料業的離譜情況，趁全民防疫共識期間，修改營利事業登記辦法，才能讓政府對掛羊頭賣狗肉的店家有法可罰。

台灣各縣市政府針對八大業者申請商業登記證的審核機制採書面審核登記，業者若以八大行業類別申請，例如酒家或舞廳，稅率為25％，改以飲料業或餐館業申請，稅率立刻降為5％。

台南市實際登記酒家與舞廳營業的店家僅4家，實際上掛羊頭賣狗肉的業者卻有400多家，針對這些業者，最有效的罰則是以「違反土地使用分區」判罰，每次可罰6萬至30萬不等。

上有政策、下有對策，業者會準備多位人頭，一旦被政府累次開罰，立刻宣布關門，再找人頭當店家負責人，重新更換店名申請商業登記，繼續營業。

這次因新冠肺炎疫情，全民凝聚防疫共識，促使全台酒店業者一夕停業，業者仍有漏洞可鑽，酒店妹改到酒吧、KTV坐檯，遭盤查就謊稱是酒客的朋友，增加取締難度。

八大行業一直是政府難以整頓的問題，關鍵在縣市長態度，若能趁這波防疫氛圍硬起來，落實商業登記實地審核，違法申請登記的業者一律開罰到底，才會杜絕多數掛羊頭賣狗肉的店家，也讓政府面對業者有法可罰。

否則，即使政府加強稽查次數，業者受罰除了關門重新申請，也會找來不肖民代關說，施壓官員。台南市在這波酒店停業防疫中，也只能停掉真實登記的4家酒店或舞廳，其餘變成「柔性勸導」。

(中時 )