疫情在全球蔓延，有許多節目停演，面對沒有演出的日子，劇場人該如何因應？台灣編舞家陳武康、導演周東彥與資深劇場人洪凱西，日前受邀參與紐約席格劇場的線上直播節目，和全球觀眾分享他們對劇場動態的觀察，並提出在疫情之下，網路平台可成為創作者的新契機。

陳武康說，他觀察到在這波疫情裡，演出雖然減少了，但在台灣進劇場欣賞演出的觀眾，都配合戴上口罩、並保持社交距離，可以感受到觀眾珍惜看現場的滋味。而對創作者而言，即使無法進劇場，只要懷有強烈的創作意念，仍可在家、在工作室，繼續創作或排練，並運用網路和觀眾溝通，「網路平台成為一種截然不同的劇場，創作者可從中尋找新的展演表達方式，觀眾也從中體驗新的觀賞及互動方式。」

陳武康表示，他打算在4月下旬發表線上獨舞演出計畫，主題定為「如果疫情持續，身為一個創作者，我們能做什麼？」，預計透過網路遠距離彩排，發掘創作與舞蹈的可能性，陳武康表示，「或許因為病毒，人類終於真正連結在一起，我們有了共通的經驗。」

日前從澳洲發表作品返台的周東彥，自主居家14天，他表示，這段獨處的經驗，讓他有機會從不同角度看自己的作品，也渴望和人群接觸。

周東彥觀察，歐美地區國家，因疫情蔓延，民眾需待在家，各大劇院為此提供許多免費線上高畫質節目，供全球觀眾欣賞，「錄影播映是無法進劇場欣賞演出的替代方案，但在網路上發展創作，是全新的模式，劇場人不得不重新思考，如何運用科技及網路，重新創造觀看劇場的方式。」

(中時 )