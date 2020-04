面對防疫,享譽國際的日本作曲家坂本龍一(Ryuichi Sakamoto),除了每週定期和觀眾分享歷年音樂會,還特別拍攝一段一分半鐘的洗手影片,為觀眾示範如何清潔手部,包括讓雙手沾滿泡沫,仔細清潔指尖、指縫、手心、手背,吸引1萬多名觀眾點閱,有觀眾留言建議他,可以考慮譜寫一曲洗手之歌。

坂本龍一日前拍攝影片,為觀眾加油,提醒在疫情之下,盡量留在家中,「這段期間沒有演出,我們都會有更多待在家裡,我會盡量以音樂陪伴大家,每周預計有一部之前的演出影片,供大家欣賞。」

坂本龍一出生於1952年,曾以電影《末代皇帝》拿下奧斯卡最佳配樂獎,其他電影配樂作品還包括《高跟鞋》、《小活佛》等,2014年他罹患癌症,海外演出一度暫停,但仍不忘保持音樂創作。過去曾多次訪台,台灣觀眾對他並不陌生。

據了解,目前坂本龍一提供觀眾免費欣賞的影片,已播映「playing the piano euro2009」、「Ryuichi Sakamoto|Trio Tour 2011 in Europe」、「UTAU Live in Tokyo 2010 A Project of Taeko Onuki & Ryuichi Sakamoto」等影片 ,4月17日預計播映「Glenn Gould Gathering」,每一部都會在Youtube網站上保留4周後下架。

