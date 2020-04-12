高雄1名曾到金芭黎舞廳消費的台商，因確診新冠肺炎，從1月23日入住負壓隔離病房，迄今已經81天，成為史上住院最久個案。今天下午中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透露，該個案已經有「好消息」。經側面了解，該台商已通過三採陰性，今早已解除隔離，順利康復出院。記者詢問指揮中心莊人稍早則是回應「無法證實」。

針對傳出台商已出院一事，高市衛生局表示，有關個案病情與疫情發布，均由中央流行疫情指揮中心發布，衛生局未獲授權證實與否。

這名50多歲男性台商會受到全國矚目，主要是曾經隱匿旅遊史，到處趴趴走，還到過金芭黎舞廳尋歡，最後被衛生局重罰30萬元，曾與台商接觸過的1名舞小姐因爆出疑似癥狀，打電話質問台商，才揭露台商惡質行為，舞小姐也一夕暴紅，獲封「護國舞小姐」。

據悉，該台商住院隔離治療，期間採檢曾經出現陰性，但又一度呈現陽性，由於沒達到中央標準必須連續3次出現陰性，因此遲遲無法出院返家，從入住迄今長達81天，也創下因新冠肺炎住院最久紀錄。

(中時 )