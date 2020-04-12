衛生福利部食藥署今（12）日同意金門地區兒童口罩自16日起加倍配送，每周每家販售點可提供2400片，連日來「一罩難求」狀況可望解除，讓家長和學校安心一些。

金門縣幼兒至國小學童約5950人，目前是每2周買1次，每次限10片。縣府評估，在衛福部食藥署同意增加配額量後，每輪（14天）15家共可提供7200人，讓金門地區的兒童口罩涵蓋率高達121％（7200人／5950人）。

縣府指出，口罩新制在4月9日上路後，口罩販售據點增加兒童口罩配額量，因未限制單、雙號購買，加上前一周部分家長緩購，以及開放成人健保卡可買兒童口罩後，不少家長把自己的份全變成買兒童口罩，寄到台灣給家人用，導致這2天每個販售點大排長龍，連跑幾家還一罩難求，引來許多民怨。

縣衛生局及金門縣藥師公會在4月7日向衛福部爭取增加兒童口罩配額，經該部討論並透過數據分析，發現4月2日~4月7日兒童口罩在衛生所或藥局販售點，每天都有未售出的餘量，分別為250、734、800、623、961、1046、466片，因此暫不同意增加兒童口罩。

直到4月9日至11日，成人及兒童口罩均已全數售完，衛生局也在4月9日至10日再向衛福部反映兒童口罩不足及尺寸（幼幼、小童、大童）調配等相關事宜。今天該局再向中央流行疫情指揮中心及衛福部食藥署反映和請求協助，終獲同意自4月16日倍增配送，由目前每個販售點每周兒童口罩1200片增為2400片。

縣府說明，因為中央口罩配送都統一在每周三，由郵局配送各縣市，因此倍增配額將自4月16日起實施。

縣衛生局呼籲，因新制每輪有14天，若家中尚有兒童口罩可用，就先禮讓給急需者，以減少民眾排隊購買，另年輕人也可幫忙長者上網預購成人口罩。

口罩庫存量可至〈口罩供需即時資訊〉查詢，購買前先電洽健保藥局及衛生所，避免多跑一趟。

(中時 )