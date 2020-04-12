有民眾不習慣使用智慧支付。（張薷攝）

口罩實名制2.0上路後各地藥局湧現排隊人潮，台北市長柯文哲因看不慣民眾花時間排口罩，因此與健保署共同推動實名制口罩自動販賣機系統，昨試辦第一天共賣出410組口罩，現場仍大排長龍，有民眾6點半就排隊，對此，議員簡舒培直言，口罩機沒解決排隊問題，「柯臉熱熱的」。

口罩販賣機的開放時間為平日早上8時半到晚上6時半；例假日為早上8時半到中午12時整，一天提供900組成人口罩，每份9片，每張健保卡每14天限購1次，販賣機支援Apple Pay、Google Pay、Line Pay及街口支付等4種行動支付，以及悠遊卡和icash等2種電子票證。

北市資訊局表示，試辦第一天，由於販賣機的購買時間是配合信義區健康服務中心營運，今天為例假日故販賣時間為3小時半，預估共賣出410組。

搶頭香的歐陽先生表示，6點半就來排隊，今天是幫自己與媽媽買口罩，雖然用口罩販賣機買口罩相當方便，但第一次使用電子支付有點不習慣，好險現場有人教導如何操作。

至於日前柯文哲提到當初想做研發口罩販賣機的動機時表示，「做看到大家花時間排口罩很受不了」，對此，議員簡舒培臉書發文開酸，口罩機上路第一天，民眾依舊大排長龍買口罩，柯文哲想透過口罩機解決他「看不慣」的排隊買口罩問題，看來排隊的民眾給了答案。

資訊局強調，由於首日開賣，人潮較多，也在評估動線的規畫情況，後續會視現場狀況調整，至於系統方面操作延遲的情況，目前系統正經壓力測試功能運作上需經過調教。此外，民眾須熟悉操作流程，因此要一段時間熟悉，但現場有工作人員從旁協助。

(中時 )