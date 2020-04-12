中職領先全球開打，桃園球場卻因為下雨影響，連2天都延賽，台中洲際球場的中信兄弟主場開幕戰，迎戰統一獅，成為全球首戰，中信兄弟派出有大聯盟資歷的洋投米蘭達掛帥先發，對上統一獅蝴蝶球投手費爾本，鄭鎧文、詹子賢互敲陽春砲，雙方1比1僵持到延長賽，兩度錯過終結比賽機會的中信兄弟，11局上被統一獅攻下3分，最終兄弟1比4飲恨。

中信兄弟在洲際球場的主場開幕戰成為今年世界首戰，米蘭達面對首名打者陳傑憲，投出第一球就是顆145公里好球，隨後3球三振掉陳傑憲，全球首名打者以三振結束打席；隨後統一獅第四棒蘇智傑對上米蘭達敲出安打，也是世界首安，而鄭鎧文2局上半首打席就開轟，同時也是今年全球職棒第一轟，統一獅先馳得點。

中信兄弟到4局下半回敬獅隊，詹子賢從費爾本手中也敲出陽春砲，兄弟追平比數1比1，兩隊洋投都至少投了5局退場，米蘭達5局僅被敲3安、失1分，有7次三振；費爾本5.1局被敲4安、失1分，送出4次三振，兩隊先發投手退場時都無關勝敗，雙方呈現投手戰。

後攻的中信兄弟在9局下、10局下都曾有滿壘可以結束比賽的大好機會，可惜都沒能攻下分數，死裡逃生的統一獅11局上半出現得分機會，靠著陳傑憲、郭阜林適時安打護送跑者回本壘得分；11局下象隊最後進攻機會，在兩人出局的情況下岳東華安打上二壘，可惜隊友未能補上進攻火力，最終中信兄弟3分之差落敗。

(中時 )