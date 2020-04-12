花蓮縣今天19時36分發生規模5.3的地震，地震深度44.7公里，最大震度花蓮、宜蘭、南投2級，震央在花蓮縣政府東方60.8公里。各地最大震度為：花2宜2投2東2彰2雲2中1竹1苗1北1嘉1。

(中時電子報)

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