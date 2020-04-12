晃超久！19：36花蓮東部海域規模5.3地震 最大震度花蓮2級 19:462020/04/12 中時電子報 杜欣穎 、 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晃超久！07：36花蓮東部海域規模5.3地震 最大震度花蓮2級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣今天19時36分發生規模5.3的地震，地震深度44.7公里，最大震度花蓮、宜蘭、南投2級，震央在花蓮縣政府東方60.8公里。各地最大震度為：花2宜2投2東2彰2雲2中1竹1苗1北1嘉1。 (中時電子報) #地震 #花蓮 #最大震度 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資避險 陸債取代美債 04:092020/04/08 焦點新聞 花蓮港警察又出包 4警抓毒蟲 反遭劫車開溜 04:102020/04/08 社會新聞 娃娃機等業者 娛樂稅減３成３個月 04:102020/04/08 地方新聞 24K鍍金唱片險遭拍賣 欠稅人急贖回 04:102020/04/08 地方新聞 飯店跨品牌「共好」促銷 六福萬怡攜手理想大地 3天2夜只要7,999 09:562020/04/08 生活 居檢外出遭罰30萬遲不繳納 為返日火速繳清 19:242020/04/08 社會 立法快執行慢 美刺激政策恐加深經濟衰退 20:302020/04/08 國際 美海軍大地震 代理部長下台 04:102020/04/09 國際大事 陸公募基金規模破16兆人幣 新佈局重點浮現 06:502020/04/09 兩岸 雙北有感！07：49東部海域規模4.8地震 最大震度花蓮3級 07:572020/04/09 生活 生活熱門新聞 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 呼吸器傷新冠患者肺 美國醫師紛紛避用 - 生活 捐口罩被新加坡第一夫人冷回 陳時中吐八字 - 生活 不再順時中？ 彰化這尊百年媽祖領數百人小鎮遶境12小時 - 生活 比照大眾運輸 林佳龍宣布：進郵局請戴口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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