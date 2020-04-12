陸11日境外輸入為疫情發生以來單日最高 20:202020/04/12 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新浪財經》報導，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，大陸11日31省區市11日新增97例境外輸入病例，此為當地疫情發生以來單日最高，顯示境外輸入風險持續增大，給入境城市帶來壓力，大陸各地要做好較長時間應對境外疫情輸入的工作準備，進一步提升檢測和救治能力。 (旺報 ) #境外 #大陸 #疫情 #11 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 08:082020/04/08 生活 演習視同作戰 屏大啟動一周遠距教學 11:062020/04/08 生活 周末又變天！雷雨襲台低溫11度 一張圖秒懂天氣變化趨勢 22:222020/04/10 生活 有男女陪侍酒店 都須停業 04:102020/04/11 生活新聞 三重里長黃進行 熬夜分裝酒精分送里民 12:312020/04/11 生活 酒駕女凌晨撞死老婦逃逸 再出車禍落網 22:032020/04/11 社會 不滿政論節目黑韓 碩士男恐嚇女主持人判罰8000元確定 07:062020/04/12 社會 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 蔡英文呼籲不能鬆懈 保持社交距離也要保暖 13:082020/04/12 政治 紐約返台班機比照武漢強制集中檢疫？陳時中給答案 16:562020/04/12 生活 兩岸熱門新聞 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 陸11日境外輸入為疫情發生以來單日最高 - 兩岸 - 旺報 美國為何疫情迅速爆發？陸專家張文宏這樣說 - 兩岸 - 旺報 疫情趨緩可摘口罩？鍾南山最新12個判斷 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。