《新浪財經》報導，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，大陸11日31省區市11日新增97例境外輸入病例，此為當地疫情發生以來單日最高，顯示境外輸入風險持續增大，給入境城市帶來壓力，大陸各地要做好較長時間應對境外疫情輸入的工作準備，進一步提升檢測和救治能力。

(旺報 )