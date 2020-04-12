藍營支持者的心是冷的，他們不滿意於民進黨的執政表現，又看不到國民黨發揮該有的在野監督力量。國民黨最近雖力圖改革，老店想要重開，想增添新菜色，但別忘了原汁原味，否則新客不來，舊客走光，只能倒店。

國民黨2020年大敗，比2016年還淒涼，簡直可以用「輸昏了頭」來形容。黨內不斷對路線跟價值做檢討，甚至有中常委說乾脆接受民進黨的「中華民國台灣」，回想數十年來國民黨一路堅持「中華民國」，到現在竟如荒謬劇。

國民黨海選數位行銷科技長，結果錄用了Dcard創辦人簡勤佑，Dcard已被公認為綠營溫床，簡雖早已脫離Dcard，找一位有綠營色彩的人為國民黨經營網路，噱頭雖不錯，但是簡認為上任最重要的任務是「教育立委」，教藍委認識網路輿論的風向，然後呢？

網路早已佈滿綠營網軍，真假帳號分不清，虛實訊息混雜，國民黨應該要反制，而不是在理解之後，去順應它。

國民黨發言人陳偉杰昨天就做了錯誤示範。許多藍營人士看到衛福部長陳時中公布給WHO的電郵，心中充滿疑惑，到底哪一句有示警WHO，當心新冠肺炎有人傳人的風險？結果陳偉杰不搞逆風，跟著「順時中」，一起跟罵譚德塞，還稱讚衛福部打臉WHO，令人誤以為是他是民進黨發言人。

國民黨可能輸怕了，口口聲聲要老店重開、砍掉重練，但真正要砍掉重練的，是國民黨迂腐的組織文化，而不是國民黨的核心價值，如果連核心價值都搞不清楚，什麼能丟，什麼不能丟，什麼能改，什麼不能改，都分不清楚，老店可能會直接倒閉。

中間選民確實很關鍵，國民黨現在以為順著風向走，至少不挨揍，但看在百姓眼裡實在是「孬」，有些綠底的，會稱讚國民黨終於站對邊，但票不會投給國民黨，而藍底的，則對國民黨失望透頂。事實上，民眾也不希望國民黨能有什麼大表現，扮演好稱職的「在野黨」最重要，如果拿著香跟著綠營拜，國民黨還有未來？

(中時 )