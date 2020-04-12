新加坡日後有求台灣 鄭運鵬：先Errr再說 20:182020/04/12 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委鄭運鵬（中時本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委鄭運鵬今日於臉書發文表示，以後若新加坡官方有求於台灣政府，將會先拜託本文封鎖鄭太太臉書上先幫忙發個Errr(即呃)再說，如果一無所求，當然祝福，Errrr！ 新加坡總理夫人何晶日前於臉書轉錄台灣捐贈口罩給新加坡協助防疫的新聞後，發表「Errrr(即呃)」的回應。此舉被外界解讀是不領情的舉動，也引發討論。 鄭運鵬表示，新加坡從來不是民主國家，台灣政要不要沒事去提城市國家、新加坡的治理，並指出國情不同，無法模仿。 (中時 ) #新加坡 #鄭運鵬 #口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 加碼捐新南向國家100萬片 暗槓質疑四起！藍營呼籲 口罩改配給制 04:102020/04/08 生活新聞 台灣真的不缺口罩嗎 04:102020/04/08 時論廣場 《類股》小7、全家APP升級 領口罩再進化 08:182020/04/08 財經 全家7-11跟進 四大超商App都可領口罩免印小白單 14:562020/04/08 科技 口罩日產量衝1,700萬片 再拚產N95口罩 18:122020/04/08 財經 開放寄口罩也沒用！109國不收台灣包裹 19:182020/04/08 生活 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 新加坡總理夫人：Errrr... 李正皓：口罩不爽不要用 17:402020/04/12 政治 政治熱門新聞 去特種場所被隔離怎跟老婆說？名嘴出這招旁人笑翻 - 政治 被民進黨連砍三刀 陸官媒這回應...網驚：完了！ - 政治 坊間開始逆時中？網驚：暗槓7600萬口罩出事了！ - 政治 陳揮文為何不演了？曝罷韓結局太嚇人..網友驚呼！ - 政治 李顯龍夫人何晶遭起底...陳學聖嘆：台灣羞辱星非首次！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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