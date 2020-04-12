民進黨立委鄭運鵬今日於臉書發文表示，以後若新加坡官方有求於台灣政府，將會先拜託本文封鎖鄭太太臉書上先幫忙發個Errr(即呃)再說，如果一無所求，當然祝福，Errrr！

新加坡總理夫人何晶日前於臉書轉錄台灣捐贈口罩給新加坡協助防疫的新聞後，發表「Errrr(即呃)」的回應。此舉被外界解讀是不領情的舉動，也引發討論。

鄭運鵬表示，新加坡從來不是民主國家，台灣政要不要沒事去提城市國家、新加坡的治理，並指出國情不同，無法模仿。

(中時 )