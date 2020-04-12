中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前公布去年12月31日我衛福部寄給世界衛生組織的電子郵件，稱當時已經向WHO示警新冠肺炎會人傳人，然而對於電子郵件是否具體示警又或是暗示，引發議論。國民黨新媒體部專員呂謦煒更發現，疾管署在2020年1月4日的新聞稿中，還引陸方說法，「並沒有明顯人傳人現象及醫護人員感染」，如果當時已經知道，那就是隱匿，如果當時其實不知道，那就是在說謊。

呂謦煒發現，衛福部是在12月31日寄送電子郵件，然而在2020年1月4日疾管署公布的新聞稿中，卻仍援引陸方說法，指出武漢不明原因肺炎，「並沒有明顯人傳人現象及醫護人員感染」。

呂質疑，如果蔡英文政府真的在2019年12月31日就意識到武漢不明原因肺炎可能人傳人，還通知世衛注意，卻援引陸方說法對台灣民眾輕描淡寫說「沒有明顯人傳人現象」，這難道不是隱匿疫情？

他進一步推論，如果蔡英文政府根本沒有在2019年12月31日時就意識到武漢不明原因肺炎可能人傳人，那儘管譚德塞的言行頗有爭議，但世衛說他們沒收到警告這件事完全合理。蔡英文政府不僅是膨風、臭彈，更是公然對國際說謊。

呂批評，實際上蔡英文政府在國內誇口防疫有多好多棒，其實根本是在扯後腿。還記得當初蔡政府亂宣導「捷運不用戴口罩」、甚至對歐美日封鎖也慢半拍嗎？其實，若台灣防疫到現在有成績，那也是全體台灣人民超前部署的功勞。

呂謦煒說，如果菜政府若早就認定會人傳人，那就是隱匿疫情，如果當時若還沒認定會人傳人，那就是對國際說謊。

(中時 )