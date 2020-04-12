為了落實中央疫情指揮中心公布的室內社交距離1.5 公尺，中國醫藥大學新竹附設醫院決定從看診的診間、排隊繳費與領藥的大廳、餐廳，都保持約1.5公尺的距離。

耳鼻喉科主任王堂權表示，新冠肺炎傳染途徑以飛沫和接觸為主，病患看診會有咳嗽等呼吸道症狀，對醫護人員都是嚴峻的挑戰，因此，診間也做了妥善的規劃，醫病距離大約1.5 公尺。比較特別的是，過去在看檢驗報告，例如x光、電腦斷層等，醫師和病患幾乎並肩看同一台電腦來解說，現在保持1.5公尺的距離。

王堂權運用過去所研發的智慧遠距醫療系統，醫師透過電腦解釋病情時，病患端同時也可透過醫院提供的IPAD同步看到資料與影像，增進互動以及充分瞭解病情，不過，這樣的方式也要診間空間夠大才行，維持社交距離的看診圖，堪稱「世上最遙遠的距離」！

遇到高風險的情況下，王堂權主任會配戴N95口罩、手術帽、護目鏡、防護面罩、頭燈、全身防水隔離衣、乳膠手套，對於近距離看診或局部治療，從全身上下都可以嚴密保護。王堂權主任也笑說，每次著裝後，「呼吸必須比較用力，講話音量也必須放大兩倍，有時候還要忍受2-3個小時才可以上廁所，是另類的學習與成長」！

王堂權主任表示，新冠肺炎不僅僅是醫療問題，也影響著人際交流與社會脈動。有時候病患看到護理人員嚴格貫徹防疫的作為，可能會覺得不盡人情，不過換一個角度來想，醫護人員每天會接觸上百個以上的病患，避免醫病之間的交叉傳染責無旁貸，防止自己被傳染其實也是為了不要傳染給下一個病患，「保護醫護人員其實就是保護病人！」

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(中時電子報)