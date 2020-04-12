桃園市婚紗業者晶綻囍事為了挺醫護人員，只要出示醫院員工證，前99對醫護新人，就能享免費拍婚紗照的優惠。（晶綻囍事提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園知名婚紗公司「晶綻囍事」，為了向抗疫英雄致敬，祭出免費婚紗照方案，只要是醫護人員，在這場抗疫戰爭結束後，可以到晶綻囍事拍攝婚紗照，所有拍攝及產品製作費用由晶綻囍事負擔，希望大家除了守候疫情的結束，也守候著終身大事、婚照拍攝、蜜月行的重啟。

新冠肺炎全球大流行，中央建議室內超過百人以上集會停辦，許多新人措手不及、婚禮紛紛延期，不但餐廳冷清，也衝擊到婚紗業者，開業25年的桃園攝影婚紗協進會理事長許文馨直言是「歷年最慘」，來客數腰斬，但意外的是全家福市場卻因孩子返國，逆勢成長約2成。

「25年最慘的一次，SARS都沒這麼差，人聲鼎沸變門口羅雀！」晶綻囍事總經理許文馨說，過去每天約有3組客人、現在3天才1組客人，業績與同期相比掉5成，她提到自己近年積極轉型，加拍孕婦、寶寶、閨蜜、月子照等，減緩衝擊，總業績約掉3成，但更多的業者已歇業，「大型婚紗業之前已倒一波、小型的這回也撐不下去！」

「全家福市場逆勢成長！」許文馨說，雖然疫情影響婚紗照，但拍全家福卻成長2成，推測是旅外人士或留學生紛紛返國，難得大家齊聚一堂，拍照留念。她也提到，雖然政府祭出紓困方案，但目前都是「只聽樓梯響，不見人下來」，希望盡快拍板確定，幫助業者度過難關。

許文馨也祭出「挺醫護」優惠方案，即日起至6月30日，只要出示醫院員工證的前99對醫護新人，在今年底前拍攝完畢，就能享免費婚紗照的優惠，希望在這場抗疫戰役結束，「戀人終將摘下口罩，緊緊擁吻！」

(中時 )