四月份金控銀行獲利排名，結構債評價將埋伏筆。各大金控甫在上週公布最新的三月份獲利統計，不過對此金融圈人士透露，有檔CLN結構債商品，由於金融業投資者和發行機構協議調整「報價」，因此未在三月份的損益評價裡被揭露，現在這檔商品的評價能否在四月份順利「過關」，引起金融圈一致矚目，倘若市場流動性風險再起引起「拋債潮」，CLN這檔商品所帶來的評價衝擊，將再引發四月份的金控獲利排名洗牌。

對於這個可能在未來影響金融業獲利的「隱型未爆彈」，金融圈人士指出，由於部分金控、銀行對於旗下的投資部門，有立下投資報酬率「至少超過4％」的指令，因此已有部分金融業者買入連結信用的結構債（CLN），而之所以三月份沒有發生評價損益，是因為和發行者先行談妥修改報價（與信用風險相關的報價）來避風頭，但由於時間拖越久，風險越高，4月份的結構債投資能否比照三月份的方式來「壓住」評價損益的反應，不僅已引金融圈高度矚目，也形同一個「隱型未爆彈」。

知情的金融圈人士指出，CLN這個結構債商品，市場上買的金融機構不多，因此在與評價相關的技術細節上，買方與賣方有「議價」空間，也就是直接跟發行的外商協調更改報價，讓月底評價不出現損失。根據這檔商品投資在業界的遊戲規則，只要標的公司在期限內沒發生「信用」事件，則投資人可以穩拿投資收益，在信用評價的連結標的裡，以摩根大通、花旗銀行、高盛等國際指標品牌大行最具代表性。

然而，三月發生全球債券流動性危機、信用風險大增，連品牌指標機構的評價也受波及，據了解，上述的CLN，原本會有逾百億的評價損失，不過由於該商品的市場流通性有限，市場上「敢買」的金融業者也不多，且許多CLN都是「包檔銷售」，這使買方與賣方在「報價」上有談判空間。

另一方面，在發行者「調整報價」的情況下，上市金融業投資者得以有操控評價的空間，在三月份的獲利揭露因而免於揭露這筆「隱藏」的評價損失，不過由於全球的流動性風險問題一直未徹底解決，隨著美國疫情不斷擴大，4月份這些CLN的實質評價損失會否浮上檯面，業界已高度矚目，也會成為左右四月份金控獲利洗牌的關鍵。

(工商 )