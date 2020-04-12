金曲台語歌王翁立友推出新專輯《眼中淚》，今年44歲的他，已單身多年，自嘲：「不敢算，度日如年。」不過他每次看到弟弟的5歲女兒，可愛模樣，父愛爆棚，忍不住直言很想生小孩，並自認是很溺愛姪女的阿伯。

他透露只要是小姪女開口想要出去玩，或是有喜歡的玩具、糖果等，皆一口答應，甚至出國商演，他都帶著母親、姪女一起同行。個性貼心的他，更考量到老人家、小孩，不論是搭飛機、住飯店幾乎都是最好的，對家人十分慷慨，但也曾有朋友勸他說姪女還小，不要每次出國都是用最高檔的，擔心會影響小孩價值觀，他也很認可，現是姪女有表現優秀，才會給予獎勵。

翁立友分享姪女很會撒嬌，童言童語問他：「阿伯，你一個人睡覺會不會怕？會哭哭嗎？」他說：「我會怕阿，也會哭哭。」姪女甜說：「我有空就陪你睡覺。」讓他感到很溫馨，加上每次看到姪女睡在旁邊的模樣，好像是小天使，讓他喊：「真的沒辦法形容，太無敵。」

而他幼時因家中經濟狀況不穩定，父母忙工作，他只好兄代母職照顧弟弟，憶起小時候哄弟弟睡時，都會親一下弟弟額頭，至今他換親姪女的額頭，他笑說這轉變太多，「頭有一點暈，沒辦法接受。」

此外，翁立友花1年籌備新專輯，一推出獲得好評，他表示之前專輯《我做你的靠山》、《拼命的堅持》的歌曲風格是較勵志、正向，新專輯《眼中淚》則是回歸到擅長的「翁式情歌」曲風，笑說：「有點不習慣，要重新調整心情。」更大讚這次收到的新歌，彷彿是收到最適合的西裝，唱起來相當自在、有自信。

他談到新歌〈眼中淚〉的歌詞「你是掌上明珠，煞陪我沾露水，你將委屈的心收藏在枕頭邊」，讓他為之動容，唱出自己在感情心聲，他說：「每位女生都是父親的掌上明珠，但談戀愛時為了男生挨餓受凍，還要忍受男生的脾氣。」他憶起20多歲事業無成、身上沒錢，當時因自卑，錯過成家機會，直到現演藝事業有亮眼成績，雖身邊有遇到一些不錯對象，卻坦言能動心不多，「我在感情上滿遲鈍的，現在要好好調整，多去認識朋友。」期待遇到適合的另一半。

翁立友與姪女感情深厚。（豪記唱片提供）

(中時 )