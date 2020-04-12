新冠肺炎衝擊下，各飯店相繼推出超值住宿方案來吸引消費者，高雄麗尊酒店即日起至5月31日推出「仲夏夜泊品味湘粵」住房專案，最低只要2560元起，再加贈3F芙悅軒「芙悅港式美饌雙人分享餐」，同時飯店旁車道迴廊推出10款星級便當外帶及外送服務，便當均一價只要90元，且從事醫療人員可憑工作證明文件，再獲贈主廚招牌燉湯乙客，星級便當輕鬆帶著走。

圖為避風塘豬便當，售90元。(麗尊酒店提供)

麗尊酒店新推出的「仲夏夜泊品味湘粵」住房專案，凡於週日至週五雙人入住卓越客房，每房每晚最低只要2560元起，原定價7200元+10%，換算下來約打3折，還加贈3F芙悅軒價值850元起的「芙悅港式美饌雙人分享餐」，再享有延後2小時退房之服務，讓住客盡情享受假期。如於5月1日至2日入住，則需另加價400元，旅客可先於飯店官網預訂，可享8折高鐵票價加購之優惠。

另外，麗尊酒店旁車道迴廊即日起於每日中午11點30分及晚上17點開賣星級外帶便當，一口氣推出10款便當，主菜有招牌香蔥油雞飯、玫瑰油雞腿飯、避風塘豬排薑黃飯、化骨豬腳花生飯、港式臘味三拼飯、梅干扣肉飯、櫻花蝦南瓜米糕等，一律只要90元，相當划算。

圖為玫瑰油雞便當，售90元。(麗尊酒店提供)

同時，亦提供線上預訂及電話預訂外送服務，每份訂單滿5個便當可免費送至指定區域（苓雅、新興、前金區），若未達5個，運費另計50元起。另外，還提供招牌港式小點、主廚例湯、精選甜品及歐風麵包可供搭配，最低價格30元起，讓民眾在防疫期間也能輕鬆品嘗星級主廚料理。

(中時 )